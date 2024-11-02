В Турции обнаружили старинную статую времен государства Урарту (фото)

Статуя может относиться к 6 веку до нашей эры

Уникальную монументальную статую обнаружили археологи при раскопках вблизи города Ван в Турции. Древний артефакт датируется периодом существования государства Урарту и имеет удивительные размеры – около 2 метров в длину и 1 метр в ширину.

Вес находки достигает одной тонны, а изготовлена она из базальтового камня. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Важное открытие произошло в районе Гарибин-Тепе, расположенном всего в 3 километрах от замка Аянис и в 30 километрах от центра города. Раскопки проводила команда археологов под научным руководством профессора Мехмета Ишикли с кафедры археологии Университета Ататюрка.

Базальтовая статуя имеет квадратную призматическую форму туловища и стилизованную голову со сломанной шеей. Поверхность скульптуры украшена резьбой, хотя черты лица остаются невнятными. Точное предназначение артефакта пока неизвестно – ученые предполагают, что это может быть изображение божества или королевской особы.

По словам профессора Ишикли, цивилизация Урарту оставила после себя слишком мало скульптурных работ. Ранее на этой территории археологи находили только фрагменты львиной статуи в 1995 году. Новая находка является первой монументальной трехмерной скульптурой такого размера, обнаруженной в регионе.

Статую транспортировали в музей Ван для проведения детальных исследований и реставрационных работ. Команда специалистов из Анкары проведет тщательный анализ артефакта, что поможет раскрыть его тайну и расширить знания об искусстве древней цивилизации Урарта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что археологи нашли 12 тысячелетних статуй, известных как "часовые двери". Они находились на глубине около 1,5 метра под землей.