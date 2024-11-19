Солнечное пятно активизировалось: будут ли магнитные бури на Земле в течение недели

Есть обновленный график колебаний

Астросиноптики прогнозировали минимальную солнечную активность к концу этой недели. Однако пятно на светиле вызвало внезапные новые вспышки и они будут геоэффективными, когда оно повернется "лицом" к Земле.

В понедельник, 18 ноября, солнечное пятно AR3901 вызвало девять вспышек класса М. Об этом сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Солнечное пятно поворачивается к Земле, поэтому будущие вспышки будут все более геоэффективными, если оно будет оставаться активным", — подчеркнули в сообщении.

Магнитные бури на Земле 18-24 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 19 ноября, держится минимальная солнечная активность в 3 балла. Такая синоптическая ситуация должна продержаться до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях в ближайшие дни сильнее всего ухудшится погода. Синоптик прогнозирует снегопады и морозы.