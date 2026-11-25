О неуплате алиментов предлагают разрешить сообщать через "Дію"

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В Украине призывают проверять банковские счета не только должников по алиментам, но также их родственников и работодателей. Кроме того, предлагают ввести государственные выплаты алиментов вместо неплательщиков.

Соответствующие предложения изложены в петиции №41/011392-26, зарегистрированной на портале Кабинета Министров Украины. Автор обращения, Наталья Маликова, предлагает усилить проверки работодателей, которые фиктивно оформляют неплательщиков на минимальную зарплату.

Как хотят проверять счета и доходы

Исполнительной службе, налоговой и Пенсионному фонду предлагают предоставить право анализировать движение средств и крупные расходы по картам должника. Если есть признаки сокрытия доходов, проверку предлагают распространить и на счета других людей, через которых может проходить неофициальная зарплата неплательщика.

Для работодателей предлагают ввести дополнительную ответственность за содействие уклонению от уплаты алиментов. Автор петиции обращает внимание на случаи, когда должники официально указывают минимальную зарплату или переводят на ребенка символические суммы, чтобы избежать полноценных выплат.

Для рассмотрения петиции Кабмином необходимо собрать 25 тысяч подписей

Когда государство может платить алименты вместо должника

Гарантированные государством алименты предлагают назначать автоматически после первого пропущенного платежа, не позднее чем через два месяца. Выплата не будет зависеть от доходов или имущества того из родителей, с кем живет ребенок. Если должник будет переводить лишь часть суммы, государство будет доплачивать разницу, а впоследствии взыскивать долг с неплательщика.

По словам автора петиции, пока алименты не поступают, расходы на ребенка ложатся на того из родителей, кто его воспитывает. Действующая государственная помощь зависит от доходов семьи и требует регулярного переоформления.

"Ребенок не должен ждать месяцами или годами, пока государственные органы найдут способ взыскать средства с должника. Он нуждается в питании, медицинской помощи, образовании и возможностях для развития сегодня", – пишет автор петиции.

Подать сообщение о неуплате через "Дію" или ЦНАП предлагают уже после первого месяца просрочки, без предварительного обращения в суд. Обновлять справки каждые полгода для этого не придется.

Трудоустройство должников и поддержка детей

Дела неплательщиков, которые находятся в реестре должников более 12 месяцев, предлагают автоматически пересматривать каждые полгода. Для трудоспособных безработных должников хотят ввести обязательные программы трудоустройства или переквалификации через службу занятости с санкциями за саботаж.

Детям, которым длительное время не выплачивают алименты, предлагают предоставить право на бесплатные государственные или коммунальные кружки, спортивные секции, летние лагеря или образовательные ваучеры.

Чтобы Кабмин рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. По состоянию на момент публикации материала ее поддержали 43 человека. До конца сбора подписей остался 91 день.

Важно! Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не превращается в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить"

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Украине предлагают не учитывать дополнительное вознаграждение военнослужащих за участие в боевых действиях при расчете алиментов. Автор инициативы считает, что эти выплаты имеют особый статус, поскольку связаны с риском для жизни и здоровья военных.