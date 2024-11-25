Пролежало на дне 500 лет: археологи нашли затонувшее судно последней экспедиции Васко да Гамы

Это может быть самым ранним европейским судном, которое затонуло в Индийском океане

Возле берегов Кении в 2013 году обнаружили фрагменты европейского судна, однако лишь десятилетие спустя археологи смогли их идентифицировать. Они пришли к выводу, что обломки принадлежат португальскому судну "Сан Жоржи" (São Jorge), входившему в состав последней экспедиции Васко да Гамы в Индию.

Исследование было обнародовано в журнале Journal of Maritime Archaeology. Обломки, которые были обнаружены возле города Малинди на юго-востоке Кении, являются свидетельством об одном из восьми наиболее известных португальских кораблекрушений, произошедших в этом районе в средневековье.

Хотя археологи настаивают на дальнейших проверках региона и поисках других "улик" на месте крушения, однако уже сейчас есть основания полагать, что речь идет о судне португальской армады Васко да Гамы. Оно затонуло в 1524 году.

Исследователи проверили коралловые рифы у побережья Малинди и нашли не только деревянные элементы корпуса, но и груз в виде слитков меди и слоновых бивней.

Фрагменты корабля

Что касается упомянутого корабля, то скорее всего он либо не пережил шторм или потерпел крушение вследствие проблем с навигацией. Обломки были найдены в 500 метрах от берега на глубине в 6 метров.

"Если затонувшее судно действительно "Сан Жоржи", то это самое раннее затонувшее европейское судно в Индийском океане, но мы пока не знаем наверняка", — говорит морской археолог из Университета Коимбры в Португалии Филипе Кастро.

"Сан Жоржи" был одним из примерно двадцати кораблей, которые отправились в Индию с целью усиления там португальского влияния.

Васко да Гама известен в первую очередь тем, что первым из европейцев добрался в Индию через юг Африки, чем открыл важный торговый маршрут для Португалии. При этом в Индию он сам путешествовал трижды — в 1498, 1502 и 1524 годах. Последнее путешествие закончилось его смертью от малярии незадолго после прибытия.

Кения в те времена была перевалочным пунктом для торговцев из Португалии, поэтому находки вроде этой позволяют более точно раскрыть историю всего региона.

Как сообщалось ранее, исследователи из Фонда морского наследия Фолклендских островов провели подробное 3D-сканирование легендарного корабля "Endurance", пролежавшего под льдами Антарктиды более столетия.