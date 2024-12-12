Укр

Вы точно не знаете, почему один из казаков на картине "Запорожцы" голый

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Автор
Запорожцы пишут письмо турецкому султану
Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Фото Локальная история

Здесь продумана каждая деталь

Картина "Запорожцы" Ильи Репина – настоящий шедевр, сменивший украинское искусство. Картина до сих пор поражает зрителей своей детализацией и экспрессией, хотя создана она еще в конце 19 века. Репин рисовал панно более 12 лет – за это время он смог детально продумать каждую деталь.

Среди множества образов на холсте особое внимание привлекает один казак – голый по пояс. Почему он оказался без верхней одежды? Оказывается, для этого есть настоящая причина.

Этот персонаж – банкомет, то есть человек, раздающий карты во время игры. По традиции Запорожской Сечи, такие люди должны были демонстрировать полную открытость и честность. Снимая рубашку, банкомет показывал, что у него нет скрытых намерений или средств обмана. И, например, что он не вытащит карту где-то из-под пола.

Рядом с мужчиной можно заметить игровую колоду – дополнительный штрих, подтверждающий его роль. Это не просто художественная деталь, а подтверждение того, что даже в далекие времена существовали четкие правила даже в азартных играх.

Также ранее "Телеграф" писал о том, почему жизнь и смерть Ивана Пидковы достойны блокбастера. Вызывающий атаман запорожцев не вписывался во внешнеполитические схемы короля Речи Посполитой

Теги:
#Илья Репин #Запорожская Сечь #Козаки