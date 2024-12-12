Вы точно не знаете, почему один из казаков на картине "Запорожцы" голый

Здесь продумана каждая деталь

Картина "Запорожцы" Ильи Репина – настоящий шедевр, сменивший украинское искусство. Картина до сих пор поражает зрителей своей детализацией и экспрессией, хотя создана она еще в конце 19 века. Репин рисовал панно более 12 лет – за это время он смог детально продумать каждую деталь.

Среди множества образов на холсте особое внимание привлекает один казак – голый по пояс. Почему он оказался без верхней одежды? Оказывается, для этого есть настоящая причина.

Этот персонаж – банкомет, то есть человек, раздающий карты во время игры. По традиции Запорожской Сечи, такие люди должны были демонстрировать полную открытость и честность. Снимая рубашку, банкомет показывал, что у него нет скрытых намерений или средств обмана. И, например, что он не вытащит карту где-то из-под пола.

Рядом с мужчиной можно заметить игровую колоду – дополнительный штрих, подтверждающий его роль. Это не просто художественная деталь, а подтверждение того, что даже в далекие времена существовали четкие правила даже в азартных играх.

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