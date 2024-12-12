Этот корабль пролежал на дне у Сицилии 2500 лет, которые тайны он скрывает (видео)

Каждая такая находка дает знания о торговых путях самых отдаленных эпох и развитии судоходства.

В глубинах океанов и морей немало тайн. Вблизи Испика на Сицилии археологи обнаружили 2500-летний затонувший корабль. Рядом лежали шесть древних якорей.

Как пишет Archaeologymag, затонувший корабль относится к 6 веку до нашей эры. С помощью водолазов береговой охраны ученые создали 3D-модель затонувшего корабля для точного анализа, а также собрали образцы, чтобы определить строительные материалы корабля и экологические условия того времени.

Корабль лежал под песком и камнями на глубине шести метров. Он был собран по технике su guscio, когда доски соединялись сложной системой зажимов. Однако древесина теперь очень хрупкая.

Якоря рядом с кораблем из разных эпох. И корабль, и якоря показывают, насколько окрестности Сицилии были оживленным портом в ту эпоху. Во время перехода от архаики к классической эпохе Сицилии колонии сыграли ключевую роль в обмене товарами и идеями. О корабле ученые узнали в 2022 году – его нашел дайвер-волонтер Антонино Джунта. Подводные раскопки провели только в этом году, окончив их осенью.

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