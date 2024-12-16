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История христианства будет переписана? Ученые обнаружили важную реликвию (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Римские правители не очень радовались распространению христианства
Римские правители не очень радовались распространению христианства. Фото Последняя молитва христианских мученников, Ж. Л. Жером

Ее нашли несколько лет назад, однако выучить полноценно смогли только сейчас

Археология может изменить представление о распространении христианства. В могиле возрастом 1800 лет в Германии нашли серебряный амулет. В нем была христианская молитва. Исторические источники имели намеки на то, что во 2-3 веке нашего времени в этой местности Римской империи уже были христианские общины, но реальные доказательства датировались десятилетиями позже.

Найденный артефакт датируется примерно 230-270 гг. н. э Его нашли на месте древнеримского города Нида, во время раскопок в 2017-2018 годах. Рядом с могильными вещами, такими, как кадильница и керамика, археологи обнаружили под подбородком мужчину небольшую скрученную серебряную фольгу. Это амулет-филактерия – контейнер, предназначенный для защиты владельца через его содержимое. Амулет длиной всего 3,5 сантиметра содержит тонкий лист серебряной фольги, плотно свернутый.

Христианский артефакт в Германии
Артефакт был на шее похороненного мужчины
Подвеска с молитвой 2-3 в.
Сама подвеска с молитвой была небольшого размера

Надпись, отчеканенная на серебряной фольге амулета, была расшифрована с помощью передовой технологии компьютерной томографии в Центре археологии Лейбница (LEIZA) в Майнце. Этот неинвазивный метод позволил исследователям цифровым способом "развернуть" хрупкий свиток, который распался бы, если бы его вручную обработать. Процесс цифрового изображения обнаружил 18-строчный латинский текст, содержавший исключительно христианское содержание – редкость для того времени.

Томография надписи
Свиток развернули благодаря томографу

Важность находки

Как правило, амулеты этой эпохи содержали смесь христианских, еврейских и языческих элементов. Однако отсутствие в этой надписи упоминаний о Ягве, ангелах или языческих божествах подчеркивает его исключительно христианский характер. Открытие этого амулета в Ниде, городе, когда-то являвшемся культурным и административным центром Римской Германии свидетельствует о том, что христианские идеи уже начали проникать в регион.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обнаружении в Турции артефакта в возрасте более 4 тысяч лет. Он изготовлен из материала, редкого для региона.

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#Наука #Римская Империя