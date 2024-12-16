История христианства будет переписана? Ученые обнаружили важную реликвию (фото)

Ее нашли несколько лет назад, однако выучить полноценно смогли только сейчас

Археология может изменить представление о распространении христианства. В могиле возрастом 1800 лет в Германии нашли серебряный амулет. В нем была христианская молитва. Исторические источники имели намеки на то, что во 2-3 веке нашего времени в этой местности Римской империи уже были христианские общины, но реальные доказательства датировались десятилетиями позже.

Найденный артефакт датируется примерно 230-270 гг. н. э Его нашли на месте древнеримского города Нида, во время раскопок в 2017-2018 годах. Рядом с могильными вещами, такими, как кадильница и керамика, археологи обнаружили под подбородком мужчину небольшую скрученную серебряную фольгу. Это амулет-филактерия – контейнер, предназначенный для защиты владельца через его содержимое. Амулет длиной всего 3,5 сантиметра содержит тонкий лист серебряной фольги, плотно свернутый.

Артефакт был на шее похороненного мужчины

Сама подвеска с молитвой была небольшого размера

Надпись, отчеканенная на серебряной фольге амулета, была расшифрована с помощью передовой технологии компьютерной томографии в Центре археологии Лейбница (LEIZA) в Майнце. Этот неинвазивный метод позволил исследователям цифровым способом "развернуть" хрупкий свиток, который распался бы, если бы его вручную обработать. Процесс цифрового изображения обнаружил 18-строчный латинский текст, содержавший исключительно христианское содержание – редкость для того времени.

Свиток развернули благодаря томографу

Важность находки

Как правило, амулеты этой эпохи содержали смесь христианских, еврейских и языческих элементов. Однако отсутствие в этой надписи упоминаний о Ягве, ангелах или языческих божествах подчеркивает его исключительно христианский характер. Открытие этого амулета в Ниде, городе, когда-то являвшемся культурным и административным центром Римской Германии свидетельствует о том, что христианские идеи уже начали проникать в регион.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обнаружении в Турции артефакта в возрасте более 4 тысяч лет. Он изготовлен из материала, редкого для региона.