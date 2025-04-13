Пенсионеры могут получить дополнительные 40% минимальной пенсии: кого это касается

Для этого нужно отвечать важным критериям

Часть украинских пенсионеров смогут получить дополнительную финансовую помощь от предоставляемого ежемесячно государства. Выплаты будут зависеть от прожиточного минимума, определяемого на год для нетрудоспособных граждан.

Как сообщает "На пенсии", сумма пособия может меняться ежегодно, поскольку она привязана к изменениям в минимальных социальных стандартах.

В частности, в 2025 году предусмотрено, что одинокие пенсионеры будут иметь право на получение ежемесячного дополнительного пособия, которое составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум составляет 2 361 гривну, поэтому сумма пособия для этой категории пенсионеров составляет 944 гривны в месяц.

Кто входит в категорию?

Для того чтобы быть причисленным к категории одиноких пенсионеров, человек должен соответствовать нескольким важным критериям.

получать пенсию по возрасту – это подтверждает принадлежность лица к категории нетрудоспособных граждан;

– это подтверждает принадлежность лица к категории нетрудоспособных граждан; нуждаться в уходе — медицинские выводы должны свидетельствовать, что лицо не может полноценно заботиться о себе без посторонней помощи;

— медицинские выводы должны свидетельствовать, что лицо не может полноценно заботиться о себе без посторонней помощи; жить самостоятельно – пенсионер должен проживать один, без постоянной поддержки от родственников или других лиц;

– пенсионер должен проживать один, без постоянной поддержки от родственников или других лиц; достичь 80-летнего возраста — этот критерий важен для определения уровня потребности в социальной помощи и уходе.

Только при выполнении всех этих условий можно претендовать на получение дополнительной помощи от государства.

Для оформления выплаты одинокому пенсионеру необходимо предоставить определенный пакет документов. Среди них:

паспорт и ИНН (индивидуальный налоговый номер);

медицинская справка о необходимости ухода;

выписка, подтверждающая, что пенсионер не получает других выплат, кроме пенсии по возрасту.

Такие выплаты являются важной поддержкой для многих пенсионеров, особенно для тех, кто нуждается в постоянном уходе и не имеет возможности полагаться на помощь родных.

Ранее "Телеграф" сообщал, как получить помощь от ООН для пенсионеров. Люди могут рассчитывать на 10800 гривен на 3 месяца.