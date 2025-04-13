С Вербным воскресеньем 2025! Красивые, оригинальные открытки для самых близких людей

Отправьте яркую картинку родным и друзьям в этот особенный день

Праздник Вербного воскресенья, или Вход Господень в Иерусалим, который в 2025 году выпадает на 13 апреля, является важным событием в православной традиции. В этот день христиане отмечают вход Иисуса Христа в Иерусалим. Праздник открывает Страстную неделю, предшествующую Пасхе.

Сегодня люди обычно идут на церковные службы и освящают веточки вербы. В этот день принято говорить: "Не я бью, верба бьет".

Согласно народной традиции, священной вербой легонько похлопывают детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми. В некоторых регионах Украины их размещают в огородах для хорошего урожая. Кроме того, вербовой веткой первый раз в году прогоняют скот на пастбище, чтобы он был послушным. Также верба — одно из первых растений, которое расцветает весной. Наши предки воспринимали ее как символ пробуждения от зимней спячки.

"Телеграф" подготовил для своих читателей яркие открытки и картинки к празднику, которые легко отправить родным и близким через социальные сети или мессенджеры.

С Вербным воскресеньем 2025: открытки и картинки

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