Птицы использовали человеческое "оружие" против других птиц: гнезда-крепости удивили ученых (фото)

Похоже пернатые поняли, что острая палка это хороший аргумент против хищников

Человеческие города давно притягивают к себе других животных, которые среди высотных домов могут найти места безопасные от хищников. Сами люди такое соседство не всегда ценят и пытаются защитить свои квартиры всяческими приспособлениями, вроде шипов от птиц. Но иногда животные используют наши технологии в своих целях.

В последние годы ученые обнаружили, что сороки используют металлические шипы, чтобы вить свои гнезда. Об этом говорится в исследовании, обнародованном в журнале Музея естественной истории в Роттердаме.

Хотя неизвестно, когда именно сороки поняли, как работают шипы против птиц и как их использовать себе в пользу, но впервые внимание на это обратили в 2023 году. Тогда биолог Ауке-Флориан Химстра, будучи в больнице Антверпена (Бельгия) заметил на дереве странную конструкцию, которую он позже опишет как "неприступная крепость".

"Крепость" оказалась гнездом сорок, построенным из 1500 металлических шипов, направленных наружу.

"Это как шутка, правда. Даже для меня, как исследователя гнезд, это самые безумные птичьи гнезда, которые я когда-либо видел", — описал находку он.

После этого ученый с командой обратились за помощью к интернету и нашли еще больше примеров того, как птицы используют человеческое "противоптичье оружие" в собственных целях. При этом ученые не сомневаются, что эти шипы они используют так же, как и мы — для отпугивания других птиц.

Случаи были найдены в Бельгии, Нидерландах и Шотландии, а использовали их в основном сороки и вороны, которые считаются одними из умнейших птиц в мире. При этом пернатые также поняли, что извлечь пользу можно и из других острых предметов вроде вязальных спиц, колючей проволоки и даже иголок от шприцов.

Это не единственные человеческие предметы, которые были использованы как материалы для гнезда. Помимо них были найдены солнцезащитные очки, дворники, пластиковые цветы и даже средства контрацепции.

"Если даже острые шипы, отпугивающие птиц, используются в качестве материала для гнездования, то, по-видимому, в наши дни в птичьем гнезде может оказаться что угодно. Не может быть ничего безумнее, не так ли?", — сказал Химстра.

Похоже, что голуби тоже поняли, в чем фишка, поскольку их городские гнезда тоже часто имеют своеобразную защиту.

Как сообщалось ранее, пара косаток смогла разогнать всех больших белых акул у побережья Южной Африки. При этом в других местах они научились охотиться даже на китовых акул, которые являются крупнейшей рыбой современности.