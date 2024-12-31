Не мутанты, но не похожи на других: чернобыльские собаки вновь удивили ученых

Таких собак, как возле ЧАЭС, нет ни в одном другом месте мира

Чернобыльская зона отчуждения привлекает внимание не только фанатов игры S.T.A.L.K.E.R, но и ученых-биологов. Одной из причин является популяция местных собак, которые после катастрофы 1986 года были брошены хозяевами и остались жить в Зоне отчуждения.

Дело в том, что они имеют сильные генетические отличия от других популяций даже в Киевской области, не говоря уже о собаках за пределами Украины. Новое исследование, которое было обнародовано в журнале PLOS One, попыталось объяснить, в чем их секрет.

Конечно же о мутантах из игр и фильмов ужасов речи не идет, однако в 2023 году исследователи сравнили популяцию собак в Зоне отчуждения с животными, которые жили всего в 16 километрах от нее, и обнаружили значительные генетические различия.

Позже еще одно исследование подтвердило, что собаки, живущие непосредственно у АЭС, являются генетически изолированными, даже несмотря на географическую близость к другим популяциям.

В новом исследовании ученые попытались понять, в чем же причина. И как оказалось, дело совсем не в мутациях.

Ученые увидели, что чернобыльские собаки не имеет каких-то хромосомных аномалий. Что любопытно, соседние популяции имели даже большую долю новых хромосомных аллелей, чем собратья, живущие возле ЧАЭС, хотя и там никаких аномалий обнаружено не было. То есть ни о каких заметных мутациях речь не идет.

Вопрос о том, почему же чернобыльские собаки начали существенно отличаться от соседей, остается открытым. Однако ученые допускают, что дело в естественном отборе, "отсеявшем" тех индивидов, которые оказались неспособными приспособиться к условиям высокого загрязнения.

Например, на это может указывать обнаружение необычных участков генома, связанного с регуляцией клеточного цикла и механизмами восстановления ДНК. То есть в условиях радиоактивного излучения и высокой концентрации токсинов существует большая вероятность повреждения цепочки ДНК, и в этих условиях механизмы ее восстановления становятся критически важными для выживания.

Таким образом, возможно прямо сейчас в Чернобыле мы наглядно видим то, как работает эволюция практически в реальном времени. Стоит помнить, что с момента Чернобыльской катастрофы прошло чуть менее 40 лет, что обычно очень мало, чтобы накопить существенные изменения в геноме. Но уже сейчас их настолько много, чтобы говорить о мощном давлении естественного отбора в экстремальной ситуации.

Пока эти животные остаются представителями знакомого нам вида домашних собак. Однако нельзя исключать, что через некоторое количество поколений чернобыльские собаки будут считаться совершенно другим видом.

Стоит отметить, что биологи в Чернобыле обратили внимание не только на собак. Например, местные нематоды успели их удивить тем, что практически не подвергаются действию радиации.