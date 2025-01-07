Африка может расколоться из-за разлома. Ученые бьют тревогу

Процесс разлома Африки на две части начался миллионы лет назад

Африка может расколоться на две части по трещине длиной более 3200 километров. Восточно-Африканский разлом расширяется быстрее, чем предполагали ученые.

Об этом сообщает Bild. Геофизики отмечают, что процесс, который начался миллионы лет назад, набирает обороты из-за активности тектонических плит. Движение тектонических плит и земной коры связано с потоками магмы под ней.

Первые признаки разлома появились в 2005 году в Эфиопии — тогда образовалась трещина протяженностью более 50 километров. В 2018 году подобное случилось уже в Кении.

Ранее ученые предполагали, что для разлома Африки на две части потребуется от 5 до 10 млн лет. Однако, согласно последним данным, это может произойти намного раньше.

Если это случится, то часть Восточной Африки, в частности, Сомали, Эфиопия, Танзания и часть Кении может образовать гигантский остров вблизи континента.

По словам геофизика из Университета Тулейн Синтии Эбингер, разлом увеличивается на 0,8-2,5 см в год, однако процесс может ускориться из-за землетрясений.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США произошло три мощных землетрясения в одном из штатов.