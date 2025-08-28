А может Янукович уже умер? Когда последний раз его видели и где он может быть

В мире есть не так много стран, куда мог бы сбежать экс-президент Украины из России, но Путин держит его при себе

Виктор Янукович — бывший президент Украины, который предал свою родину и сбежал из страны во время Евромайдана в 2014 году. В Украине его осудили за госизмену и растрату государственного бюджета. Также в его отношении введены санкции — в Украине и ряде других стран, кроме того, экс-президент находится в международном розыске.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект Grok проанализировать последнюю деятельность и публичные появления Виктора Януковича и ответить, а не умер ли он уже. Также мы спросили, почему беглый президент сидит в России и куда бы он мог сбежать оттуда.

Виктор Янукович сбежал в Россию в 2014 году

Жив ли Янукович и где он сейчас?

Янукович сбежал из Украины в 2014 году, и после этого его у себя приютил хозяин Кремля Путин. Известно, что сначала беглый президент оказался в Крыму, а потом уже с помощью российских военных перебрался в РФ и поначалу поселился в Ростове. С тех пор в Украине он не появлялся, хотя и пытался доказать свою "легитимность", записывая видеообращения уже из России.

В 2019 году Януковича заочно осудили на 13 лет за госизмену, а в 2025 году добавили еще 15 лет — за незаконное пересечение границы и подстрекательство к дезертирству.

По последним данным в СМИ, сейчас Виктор Янукович живет в элитном подмосковном поселке Барвиха. Он находится под присмотром людей из Кремля, как друг и гость Путина. А еще экс-президент Украины ценен для Путина, как символ "антимайдана".

Виктор Янукович остается под защитой Кремля все эти годы

А может Янукович уже умер?

В сети нет достоверных данных о смерти Виктора Януковича, хотя слухи об этом появляются регулярно. Скорее всего беглый президент еще жив и с ним все хорошо, иначе, какой смысл Кремлю скрывать его уход из жизни.

В то же время, стоит помнить, что в 2025 году Януковичу исполнилось 75 лет. А это уже весьма пожилой возраст и без поддержания здорового образа жизни, он может умереть в любой момент.

Так ИИ Grok видит Януковича мертвого в гробу

К слову, в последний раз Виктор Януковича видели публично в марте 2022 года. Это было во время его визита в Беларусь, и об этом сообщали белорусские СМИ. Однако после этого никаких появлений на людях у Януковича не было.

Может ли Янукович сбежать из РФ и куда?

Виктор Федорович находится в международном розыске, поэтому в мире не так много стран, куда он мог бы сбежать. Маловероятно, что он отважится в своем возрасте куда-то бежать из-под крыла Путина, но все же, если бы это случилось, то стран для побега не так уж и много.

Виктор Янукович и его друг-военный преступник Путин

В частности, речь идет о государствах, дружественных России. А таких в мире осталось немного — Беларусь, Венесуэла, Куба или Северная Корея. Нейтральные страны в геополитическом плане — Турция и ОАЭ. Хотя Турция, к слову, сотрудничает с Украиной в некоторых политических вопросах, так что вполне могла бы арестовать и экстрадировать Януковича.

Виктор Янукович мог бы сбежать к Лукашенко в Беларусь, но у Путина, вероятно, чувствует себя лучше

По мнению ИИ Grok, Виктор Федорович неплохо устроился в России, живя под защитой Путина в элитной Барвихе. Так что вряд ли он стал бы куда-то убегать оттуда. А вот если он умрет, это станет сенсацией в новостях и мы точно об этом узнаем.

