Дача в стиле Межигорья: как выглядит особняк Януковича в Сочи и что о нем известно (фото)

У беглого президента было много активов и недвижимости

Виктор Янукович — бывший президент Украины, который позорно сбежал из страны во время Революции Достоинства и был заочно осужден за государственную измену. После побега он нашел приют в России и, как оказалось, имеет дачу в курортном городе Сочи.

Что стоит знать:

Беглый экс-президент Янукович владеет особняком "Благодать" в Сочи

Усадьба архитектурно очень напоминает его бывшую резиденцию в Межигорье

Объект формально числится за заповедником, но связан с Януковичем и его любовницей

"Телеграф" рассказывает, что известно о сочинском особняке Януковича и как он выглядит.

Дача Януковича в Сочи — что известно?

В российском курортном городе Сочи есть имение, которое связывают с Виктором Януковичем. Эта усадьба называется "Благодать". Около нее большая территория, на которой размещен главный особняк, гостевые постройки, теннисный корт, церковь и искусственное озеро.

Примечательно, что усадьба "Благодать" подозрительно напоминает по стилю резиденцию Межигорье под Киевом, в которой жил Янукович, когда был президентом. Она также выполнена из дерева в похожем архитектурном дизайне.

Так выглядит дача Януковича в Сочи

Дача Януковича расположена на склоне горы "Благодать" в Хостинском районе Сочи. Соседи рассказали журналистам, что этот особняк находится под постоянной охраной, поэтому, предполагают, что принадлежит он бывшему президенту Украины. Кроме того рядом с резиденцией "Благодать" якобы расположен дом любовницы Януковича Любови Полежай.

Как писали российские СМИ, формально дача Януковича числится за Сочинским национальным заповедником. Такое оформление часто используют, чтобы обеспечить проживание публичных или известных лиц, которые стремятся оставаться незаметными.

А строительство "Благодати" связывают с именами Константина Коваленко и Миланы Лозовской. Они в разное время работали в донецкой корпорации "Межрегиональный промышленный союз", которая была причастна к обустройству "Межигорья". Кроме того, журналисты выяснили, что Лозовская тесно связана с компанией "Щедродар", принадлежащей Любови Полежай.

