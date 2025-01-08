Почти затерянный мир: ученые заглянули в недра Земли и нашли там то, чего не ждали

Новые находки порождают много вопросов

Людей издавна интересовали недра нашей планеты, а вопрос о том, что будет, если спуститься очень глубоко даже стал вдохновением для известного произведения Жюля Верна "Путешествие к центру Земли". И хоть люди не способны спуститься туда физически, однако все же есть методы заглянуть в самые глубины. И теперь ученые смогли найти там то, чего не ожидали.

Нет Балрога они не обнаружили, но странностей хватило и без этого. Результатами нового исследования поделилась Высшая техническая школа Цюриха (Швейцария) 7 января.

Его суть сводилась к попытке исследовать нашу планету с помощью новой методики под названием полной инверсии волновой формы (Full-waveform inversion или FWI).

FWI можно сравнить с методикой УЗИ, только вместо ультразвука используются сейсмические волны, которые остаются после землетрясений и расходятся во все стороны, пронзая планету. Однако волны также могут изменять скорость, преломляться или отражаться в зависимости от плотности пород, через которые они проходят.

Сейсмографы по всему миру улавливают эти волны и позволяют ученым интерпретировать результаты и прийти к пониманию того, что находится глубоко под нашими ногами. Но если традиционные методы интерпретировали только часть информации, то FWI смог более детально показать, что находится в глубинах Земли, хотя для этого пришлось задействовать суперкомпьютер Piz Daint.

Полученные данные показали, что в некоторых местах нашей планеты есть некие области, напоминающие куски тектонических плит. Что-то подобное могло бы произойти в процессе субдукции, то есть процесса когда одна плита уходит под другую вследствие столкновения. Но находятся они вовсе не там, где их ожидали увидеть — под океанами или вдали от границ плит. Например, под западной частью Тихого океана и под Восточно-Тихоокеанским поднятием, то есть в местах, где субдукция происходить не должна.

Глобальное распределение сейсмических станций, местоположений приемников и аномалий скорости сейсмических волн, используемых для построения модели FWI

"Это наша дилемма. Благодаря новой модели высокого разрешения мы можем видеть подобные аномалии повсюду в мантии Земли. Мы не знаем точно, что это такое и какой материал создает обнаруженные нами закономерности", — объясняют ученые

По их мнению, основными вариантами обнаруженного являются либо зоны богатые силикатами (например, базальтом), которые выжили после формирования мантии 4 миллиарда лет назад, или же богатые железом породы, скопившиеся за миллиарды лет вследствие движений мантии.

Хотя можно было бы найти некоторые аргументы в поддержку гипотезы о том, что эти аномалии являются осколками древних литосферных плит, которые образовались во время раскола Пангеи или же до ее появления, однако ученые их озвучивать пока не стали. В настоящее время им понятно лишь то, что подземный мир гораздо сложнее, чем показывали старые модели, а нынешние системы нуждаются в пересмотре.

Как сообщалось ранее, Северный магнитный полюс Земли продолжает двигаться и ученые говорят, что не видели ничего подобного. Он находился неподалеку северного побережья Канады, но в 2000-х устремился в сторону Сибири.