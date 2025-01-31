Январь закончится "красной" магнитной бурей. Какой силы она достигнет

Астросиноптики предупреждают землян о "красных" и "оранжевых" последних днях этой недели

Магнитные бури, которые прогнозировались в конце этой недели, есть на графике геомагнитных колебаний. Сейчас Земля ощущает на себе 5-балльную магнитную бурю. Вероятно, она вызвана солнечным ветром, что вылетал из дыры в атмосфере светила.

Как говорится в Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 31 января держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Шторм такой силы прогнозируется и в субботу, 1 февраля.

Однако уже в воскресенье, 2 февраля, астросиноптики предупреждают о снижении мощности магнитной бури до 4 баллов, то есть до "оранжевого" уровня.

Стоит напомнить, что магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться с час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

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