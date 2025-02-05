Магнитная буря на подходе? Ученые предупреждают о возможной сильной вспышке на Солнце

Согласно обновленному графику, пока нет ни одной магнитной бури на нашей планете, но надолго ли это

Солнечное пятно продолжает создавать вспышки и ученые прогнозируют, что один из таких сильных взрывов произойдет уже в ближайшее время. Он будет самым большим из всех, что были. В то время Землю не беспокоит магнитная буря.

С начала недели гиперактивное солнечное пятно 3981 вызвало 19 солнечных вспышек класса М. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время синоптики из NOAA говорят, что 5 февраля есть 20% вероятности, что солнечное пятно может вызвать Х-вспышку. Она будет наиболее мощной за предыдущие взрывы.

Однако по прогнозу ученых с Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 5 февраля, нет каких-либо магнитных бурь "оранжевого" или "красного" уровней.

Геомагнитная "тишина" должна продержаться до конца этой недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что зима, которая пришла в Украину в феврале, может скоро завершиться. Синоптики прогнозируют снижение морозов в середине этого месяца.