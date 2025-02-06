Укр

Прогноз оправдался: какой силы держится магнитная буря на Земле

Автор
Марина Бондаренко
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Космос
Космос. Фото Главред

Согласно обновленному графику, последние дни рабочей недели точно будут неспокойными

Активное солнечное пятно, которое с начала недели создало более 20 сильных вспышек, не остановилось на этом. 5 февраля в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ) в результате очередной ее вспышки. На нашей планете начал бурлить магнитный шторм. Однако пока пятно затихло.

Солнечное пятно 3981 года затихло после того, как в начале этой недели выпустила более 20 солнечных вспышек класса М. Синоптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather предупреждают, что это может быть затишье перед бурей.

Это пятно все еще имеет нестабильное магнитное поле дельта-класса и синоптики NOAA оценивают 25% вероятности Х-вспышек 6 февраля.

Стоит пояснить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек являются Х-вспышки.

В то же время специалисты с ресурса Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что в четверг, 6 января, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день, 7 февраля, она снизит свою силу до 4 баллов. На выходных не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний.

Ранее Телеграф писал о том, какой будет погода в Украине в феврале этого года. Прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач.

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#Прогноз #Магнитные бури #График