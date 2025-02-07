Окаменевший плезиозавр раскрыл свои секреты спустя 183 миллиона лет (фото)

Плезиозавры жили на Земле примерно 205-65 миллионов лет назад

Остатки динозавров – это не только дорогостоящая покупка, а поле для всевозможных научных открытий. Мягкие ткани плезиозавра впервые исследовали под микроскопом – и результаты впечатляют.

Окаменелость в возрасте 183 миллиона лет и длиной 4,5 метра, известную как MH7, нашли в карьере недалеко от Хольцмадена, Германия, в 1940 году. Чтобы защитить находку во время Второй мировой войны, ее зарыли в саду музея. После этого она более 75 лет осталась в хранилище, пока в 2020 году ее наконец-то не собрали и не подготовили для тщательного научного анализа.

Окаменелость плезиозавра, которую исследовали

Команда под руководством Мигеля Маркса из Лундского университета в Швеции благодаря срезам и специальной процедуре удаления минералов обнаружила уникальные детали кожи плезиозавра. Рептилия имела участки как гладкой, так и чешуйчатой кожи, подобной современным морским черепахам.

Целый скелет плезиозавра

Это первый случай столь детального анализа мягких тканей морской рептилии. Ранее известные образцы плезиозавров не подвергались срезам и изучению. Ученые предполагают, что чешуя на ластах придавала плавникам жесткость, помогая маневрировать и передвигаться по морскому дну, тогда как гладкая кожа уменьшала сопротивление воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым удалось найти фрагменты белков в окаменелости динозавров. ДНК в этих клетках не могла сохраниться.