Ученые изобрели новую формулу идеального вареного яйца: в чем заключается метод

Главная фишка – равномерно приготовленные желток и белок с сохраненными питательными веществами

Ученым нет покоя – они принялись изобретать лучший способ варить яйца. Воспроизвести его можно на обычной кухне, нужны только яйца, две кастрюли воды и терпение.

В журнале Communications Engineering была опубликована новая техника оптимального приготовления куриных яиц — как белка, так и желтка. Этот подход, названный "периодической варкой", позволяет получить равномерно сваренное яйцо с высшим содержанием полезных веществ, чем у традиционно сваренных или приготовленных методом су-вид яиц.

Обычно белок в яйцах варится при 85°C, желток — при 65°C. Однако обычная варка при 100°C приводит к слишком плотному желтку, тогда как приготовление на водяной бане при 60–70°C оставляет белок недоваренным.

Пеллегрин Мусто вместе с коллегами предложили инновационный подход: чередование пребывания яйца между кастрюлей с кипящей водой (100°C) и емкостью с водой 30°C с перемещением каждые 2 минуты в течение 32 минут.

После моделирования этого процесса с помощью вычислительной динамики жидкости метод опробовали и в реальных условиях. Анализ окончательно сваренных яиц включал оценку их текстуры, вкусовых свойств, а также химического состава посредством ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрии.

Сваренные таким методом яйца имели мягкий желток, подобный приготовленному методом соответствие, а белок имел текстуру между сосудом и всмятку сваренными яйцами. Химический анализ показал повышенный уровень полифенолов, обладающих важными полезными свойствами для здоровья.

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