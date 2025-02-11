В Милане нашли таинственные тоннели из рисунков Леонардо да Винчи (фото, видео)

Эти тоннели могли иметь оборонительное или романтическое значение.

В Италии под замком Сфорца в Милане архитекторы и исследователи обнаружили подземные тоннели, которые, вероятно, зарисовывал Леонардо да Винчи более пяти столетий назад. Обнаруженные проходы относятся к ранней военной обороне крепости, и специалисты считают, что это лишь часть гораздо большей скрытой системы.

Строительство замка Сфорца началось в XIV веке. Впоследствии сооружение неоднократно перестраивалось, и сейчас сохранилась лишь небольшая часть первоначального комплекса. В 1495 году правитель Милана привлек Леонардо да Винчи к украшению внутренних стен и потолку замка. На эскизах да Винчи того времени изображены многочисленные проходы и подземные ходы, многие из которых долго оставались потерянными для человечества.

"При обследовании использовались передовые технологии, включая георадар и лазерные сканеры, чтобы точно составить карту и задокументировать недра замка и его подземные сооружения. Эти инструменты позволили обнаружить полости и подземные ходы глубиной всего несколько десятков сантиметров", — рассказывают исследователи.

Да Винчи и очерки замка

Эти туннели молили иметь и более романтическое значение. Согласно некоторым источникам, Людовико Сфорца приказал построить тайный проход, соединяющий замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие, где покоятся останки его жены Беатриче. Веками окутанный легендами и мифами, этот тоннель был предметом изучения как историков, так и энтузиастов эпохи Возрождения. Теперь, благодаря прогрессу в технологии, исследования показывают, что эти истории могут иметь основу в реальности.

ИИ предлагает схему тоннелей под замком Сфорца

Исследовательская группа Миланской политехники в сотрудничестве с инженерной компанией Codevintec Italiana использовала новейшие методы оцифровки структуры замка: лазерное сканирование, GPS, 3D-радарные исследования и фотограммметрию. Это позволило создать виртуальную 3D-модель и обнаружить комнаты второго подземного уровня и дополнительные проходы, ранее не доступные для обзора. Несмотря на интригующие находки, физические раскопки под крепостью не планируются. Одной из амбициознейших целей этого исследования является создание "цифрового двойника" замка Сфорца.

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