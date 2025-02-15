Гость из другой галактики найден в Средиземном море (видео)

Это открытие поможет исследователям лучше понять катастрофические космические явления, такие как слияние черных дыр

В глубинах Средиземного моря зафиксировали нейтрино с энергией, ранее никогда не наблюдавшей. Частица могла образоваться за пределами нашей галактики, например, в результате столкновения черных дыр.

Ученые центра физики элементарных частиц в Марселе обнаружили, что эта частица имеет энергию 120 пета-электронвольт (ПЭВ) — в 30 раз больше, чем предыдущий рекордсмен. Это открытие может помочь понять самые катастрофические явления во Вселенной, включая слияние черных дыр.

Нейтрино: призрачные путешественники космоса

Нейтрино — это субатомные частицы, почти не взаимодействующие с материей, из-за чего их называют "частицами-призраками". Они могут преодолевать космические расстояния, не изменяя своей природы, поэтому их изучение позволяет исследовать процессы в дальних уголках Вселенной.

Для регистрации нейтрино используют массивы детекторов, погруженные в воду или в лед. Именно такое устройство, нейтринный телескоп KM3NeT, и зафиксировало рекордную частицу 13 февраля 2023 года.

Сигнал, удививший ученых

Нейтрино оставило след в детекторе в виде яркой линии, вызванной частицами-мюонами. Первоначально ученые усомнились в правильности измерений, поскольку на тот момент телескоп был готов всего на 10%. Однако тщательный анализ подтвердил рекордную энергию частицы.

Впечатляет то, что обнаруженное нейтрино в десятки раз мощнее рекорда, зафиксированного ранее антарктической обсерваторией IceCube. Это также значительно превышает энергию частиц, которые получали в Большом адронном коллайдере.

Космический источник: где его искать?

Ученые считают, что эта частица пришла из-за пределов Млечного Пути, но ее точное происхождение остается загадкой. Известно, что высокоэнергетические нейтрино могут образовываться при взрывах сверхновых, слиянии черных дыр или других экстремальных событий во Вселенной.

Команда KM3NeT планирует усовершенствовать телескоп, чтобы отследить подобные частицы и определить их источник. Если им удастся зафиксировать еще одно нейтрино, это станет большим шагом к разгадке космических тайн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с человеком, если его засосет в черную дыру. Ученые даже создали видеосимуляцию.