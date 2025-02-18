Как вымирание динозавров привело к появлению человека: ученые указали на неожиданную связь

Все дело в деревьях

Эволюция это очень сложная штука с огромным количеством взаимозависимых параметров, а изменение некоторых из них может привести к неожиданным последствиям в будущем. Например, падение астероида около 66 миллионов лет назад не только уничтожило большую часть динозавров, но и создало условия, подходящие для эволюции человека.

На первый взгляд причинно-следственные связи могут оказаться неочевидными, но ученые Университета Северной Аризоны (США) их нашли. Исследование было обнародовано в журнале Palaeontology 17 февраля 2025 года.

Наверняка длинношеие завроподы являются одними из наиболее известных динозавров в массовой культуре. И можно наверняка сказать, что и при жизни они играли одну из ключевых ролей в существовании нашей планеты. Ведь благодаря своим размерам они могли ломать деревья и потребляли огромное количество растительности, чем по сути создавали новые экосистемы.

Плотная растительность это вызов для других растений, которые только начали тянуться к солнцу. Поэтому наличие крупных травоядных позволяло ослабить эволюционное давление на молодые растения и давать им возможность расти в более "комфортных условиях".

Однако астероид упал, завроподы ушли в историю, а леса на миллионы лет были оставлены "без присмотра". То есть, они изменялись в соответствии с новыми условиями, становясь более плотными, что уменьшало количество света, которое было способно достичь подлеска.

Для взрослых деревьев это не составляет проблемы, однако шансы выживания у молодых побегов существенно снизились. В этих новых условиях конкурировать за место под солнцем могли лишь те растения, которые имели самые крупные семена. И на эту тенденцию как раз и указывают ученые в новом исследовании.

Похоже, что именно вымирание динозавров стало причиной того, что растения начали увеличивать семена, запасая больше питательных веществ. В конечном итоге это привело к значительному увеличению распространенности плодовых деревьев, которые стали основным источником пищи для многих ранних млекопитающих, включая и предков приматов.

Ученые разработали модель, которая показала, что семена растений увеличивались с 66 миллионов лет назад примерно до 35 миллионов лет назад, после чего они стали несколько меньше. Это исследователи связывают с появлением новых крупных травоядных, которые вновь начали валить деревья и вернули преимущество растениям с меньшими семенами, требующими меньше времени на формирование и прорастание.

В последние 50 тысяч лет мир потерял большую часть крупных травоядных, что привело к увеличению плотности лесов. Согласно модели, семена опять должны бы стать крупнее, однако вполне вероятно, что этому помешает деятельность человека.

В любом случае, новое исследование приводит к выводам, что само наше существование связано с одним трагическим событием, которое произошло на сломе мелового и палеогенового периодов. А заодно заставляет задуматься о том, как неконтролируемая вырубка лесов повлияет на развитие мира в течение следующих миллионов лет.

Как сообщалось ранее, ученые недавно сообщили, что нашли настоящий белок динозавра. Обычно органика не сохраняется на столь длительный период времени, поэтому находка может стать сенсационной.