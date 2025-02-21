Магнитная буря наконец-то отпустила Землю? Прогноз до конца недели

Ученые рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

Наконец-то долговременная "красная" магнитная буря завершилась. Астросиноптики прогнозируют, что геомагнитная тишина продлится до конца текущей недели.

В настоящее время, 21 февраля, солнечная активность находится на низком уровне. За последние сутки на светиле произошло шесть вспышек класса С, но они почти никак не влияют на магнитное поле Земли, как сообщили специалисты из Meteoprog.

Кроме того, вероятность малого и крупного геомагнитного шторма в течение пятницы составляет всего 1%.

Такое же мнение имеют ученые с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. В пятницу, 21 февраля, Земля не находится в лапах магнитной бури. "Зеленый" уровень колебаний прогнозируется и в течение субботы-воскресенья, 22-23 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину придет холодный фронт и принесет с собой снег. Синоптики из Украинского гидрометцентра рассказали, кому следует готовиться к осадкам.