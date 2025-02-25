Загадка пробитых гвоздями черепов раскрыта: ученые рассказали о традициях железного века (фото)

Практика оказалась более сложной и имела много нюансов

Недавнее исследование пролило свет на жестокую практику отрубания голов в общинах древней Иберии. Однако теперь археологи отмечают, что традиция может быть куда более сложной, чем считалось ранее.

Исследователи отмечают, что разные общины могли иметь разные мотивы и это могло быть связано, как с поклонением предкам, так и с актом запугивания. Об этом рассказал один из авторов исследования, археолог Рубен де ла Фуэнте-Сеоане, передает Newsweek.

Ученые исследовали семь отрубленных и пробитых гвоздями черепов, которые были найдены в двух поселениях железного века — Пуч-Кастельяр и Ульястрет. Изотопный анализ показал, что в Пуч-Кастельяре черепа принадлежали чужакам. Они были прибиты на внутренней стороне городской стены, по всей видимости, ради запугивания и поддержания дисциплины.

В Ульястрете их помещали на улицах в центре города. Ученые считают, что это было своеобразным ритуалом памяти об усопшем. Косвенно на эту гипотезу указывает то, что некоторые из черепов принадлежали местным жителям. Впрочем, на стенах черепа чужаков они тоже вывешивали.

Один из найденных черепов

Рубен де ла Фуэнте-Сеоане отмечает, что ученые исходили в своих предположениях из того, что чужаков вряд ли будут почитать в городе. В то же время черепа местных жителей скорее всего повесили туда их родственники.

"Это говорит о том, что отбор людей для ритуала отрубания голов был более сложным, чем предполагалось изначально", — отметил археолог.

Реконструкция Пуч-Кастеллар

Реконструкция Ульястрета

Как сообщалось ранее, прибивание черепов к стенкам это не самое страшное, что можно было увидеть в древнем мире. Например, в каменном веке в Европе повсеместно встречались племена каннибалов, которые целенаправленно охотились на других людей.