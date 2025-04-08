Обложил налогом всех американцев: брат Илона Маска раскритиковал тарифную политику Трампа

Маск оказался шестым в списке наиболее пострадавших от пошлин Трампа миллиардеров

Состояние миллиардера Илона Маска впервые с ноября 2024 года упало ниже 300 миллиардов долларов. Это произошло из-за действий президента США Дональда Трампа, поскольку тарифы, которые он ввел против большинства государств мира, больно ударили по его окружению. Пошлины Трампа вызвали яростную критику со стороны большого количества людей, в том числе со стороны брата Маска, Кимбала.

О критике со стороны брата Маска сообщает телеканал NBC News. По данным информационного агентства Bloomberg, только 7 апреля Маск потерял почти 4,5 млрд долларов, а общее состояние миллиардера упало до 297,8 млрд долларов, всего с начала 2025 года Маск потерял 134,7 млрд долларов, в том числе 31 млрд в минувший четверг.

Агентство добавляет, что Маск оказался шестым в списке наиболее пострадавших от пошлин Трампа миллиардеров, а акции его компании Tesla с декабря 2024 года упали более чем на 50%, что нанесло компании сумасшедшие убытки. Причиной стали не только экономические проблемы, но и эпатажное поведение самого Маска и действия администрации Трампа, с которым миллиардер тесно связан. Тем временем брат Маска, венчурный бизнесмен Кимбал, раскритиковал политику Трампа касательно тарифов и отметил, что фактически президент США ввел постоянный налог для всех американцев.

"Кто бы мог подумать, что Трамп действительно станет президентом Америки, который заставит людей платить самые высокие налоги за последние поколения. С помощью своей тарифной стратегии Трамп ввел структурный, постоянный налог на американского потребителя", — отметил он.

По словам Кимбала, даже если за счет новых пошлин Трампу удастся создать в США новые рабочие места, это не приведет к снижению цен в США. Налог на потребление останется, но теперь в "форме более высоких цен на все", поскольку США не могут производить у себя абсолютно все нужно.

"Налог на потребление также означает меньшее потребление. Что означает меньше рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению. А потом еще меньше рабочих мест. У Америки невероятные сильные стороны. Мы должны использовать эти сильные стороны, а не быть вынужденными играть на наших слабостях. То же самое и с остальным миром", — резюмировал он.

Интересно, что Кимбал Маск не поддерживает действия своего брата, хотя и является членом совета директоров Tesla. Так, в 2024 году Кимбал, в отличие от Илона, заявил, что он "зарегистрированный демократ", в то время как его брат переметнулся к Трампу.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. При этом администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки.

Решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

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