Вместо зарядки? Танцы частично могут заменить бег и другие занятия спортом

Танцуй, как тебе заблагорассудится — свободные танцы полезны для здоровья

Давно известно, что танцы укрепляют сердце, улучшают баланс, гибкость и даже влияют на психологическое самочувствие. Но до сих пор не было точно известно, насколько интенсивен свободный танец и можно ли отнести его к рекомендованным физическим нагрузкам.

Новое исследование, проведенное Северо-восточным университетом США, доказывает, что танцы могут быть не менее эффективными для вашего организма, чем бег и другие виды физических упражнений. Исследование сосредоточилось именно на свободных танцах, когда вы просто наслаждаетесь процессом дома на кухне или где угодно.

Ученые выяснили, что во время танца организм тратит достаточно энергии для достижения рекомендуемого уровня физической активности. Отметим, что американские рекомендации: 50 минут умеренной физической активности и 75 интенсивной или их произвольная комбинация в неделю.

Ученые проанализировали 50 человек в возрасте от 18 до 83 лет. Участники самостоятельно определяли, какие движения выполнять, а ученые измеряли их пульс, уровень кислорода и нагрузку на организм. Оказалось, что даже без музыки танец может быть достаточно интенсивным, чтобы отвечать нормам физической активности. А если добавить любимую музыку, движения становятся еще более энергичными.

Правда, танцы не могут полностью заменить тренировки, поскольку не все стили способствуют укреплению мышц. Поэтому их следует совмещать и с другими видами физической активности.

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