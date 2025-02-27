Магнитная буря продержится до конца недели: какой будет ее сила

Ученые обновили график и предупреждают о затяжном геомагнитном шторме

На Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. Астросиноптики говорят, что в ближайшие дни она не завершится, однако выше этого уровня точно не поднимется.

Согласно обновленному графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в четверг, 27 февраля, держится средняя магнитная буря в 4 балла.

Такой геомагнитный шторм прогнозируется и на протяжении 28 февраля-2 марта.

Напомним, что магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться с час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ждать существенного потепления. Синоптики из двух синоптических ресурсов также рассказали, предусматриваются ли в начале марта снег и морозы.

Прогноз по снегу весной также дали и другие метеорологи. Они говорят, что в некоторых областях Украины в марте будет снежить.