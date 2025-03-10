Будет штормить всю неделю. Когда готовиться к сильным магнитным бурям на этой неделе

На этой неделе также не удастся отдохнуть от магнитных бурь

Астросиноптики прогнозировали, что магнитная буря в конце прошлой недели не достигнет выше 5 баллов. Однако уже на выходных она неожиданно поднялась до 7 баллов. Ученые дали прогноз, чего ожидать от геопогоды в ближайшие дни.

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, напомнили, что в течение 8-9 марта мощность геомагнитного шторма составляла 7 баллов.

Уже в понедельник, 10 марта, его сила снизилась до 5 баллов, но он все еще остается сильным.

На следующий день, 11 марта, геомагнитный шторм упадет до среднего, то есть до 4 баллов. Он продержится и 12 марта. Однако, после однодневного перерыва магнитная буря возобновится 14 и 15 марта и будет "оранжевого" уровня.

Хотя уже в воскресенье, 16 марта, исчезнет из графика геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аномально теплая погода продержится в Украине недолго. Синоптики дали прогноз, когда придут холод и заморозки.