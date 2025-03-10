Была размером в два автобуса: ученые восстановили вид доисторической мегаакулы (фото)

Мегалодон оказался ближе по размерам к киту, чем к белой акуле

Долгое время гигантского мегалодона представляли как увеличенную копию современной белой акулы. Такой образ закрепился в научной фантастике, в частности в фильмах, таких как "Мег", где доисторический хищник охотится в глубинах океана. Новые исследования доказывают — мегалодон имел другие пропорции.

Ученые выяснили, что длина мегалодона могла достигать 24 метров – как два туристических автобуса, а вес – до 94 тонн, что приближает его по этому параметру к голубому киту. По структуре тела также есть отличия – мегалодон был ближе к более стройной лимонной акуле. Исследование также показало, что новорожденные особи имели почти 4 метра длиной, как взрослая белая акула, поэтому сразу после рождения могли охотиться на добычу.

Пропорции человека и мегалодона

Мегалодон (Otodus megalodon) — акула, жившая почти по всему миру 15–3,6 миллиона лет назад

Также учёные предположили новый взгляд на скорость хищника. По их мнению, мегалодон не был молниеносным охотником, а скорее двигался на средней скорости, время от времени совершая резкие рывки, чтобы атаковать добычу. Это позволяло ему экономить энергию, учитывая его огромные размеры и потребность в пище. Установить эти данные им удалось, изучая почти полное окаменевший позвоночник мегалодона, длиной около 11 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть акулы, которые помнят еще парусные суда – гренландская акула способна жить сотни лет. Ученые исследуют ее ДНК, отыскивая секрет долгой жизни.