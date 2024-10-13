Над Украиной заметили невероятно яркую комету - завораживающие фото

Небесное тело можно было увидеть без бинокля или телескопа

В воскресенье, 13 октября, в Одесской области была замечена комета ATLAS, которая считается одной из самых ярких за последние 13 лет. У нее виден красивый длинный хвост — он примерно в 42 раза больше размера диска полной Луны.

Комета будет прекрасно видна еще на протяжении еще пары дней. Последней такой яркой кометой видной из северных широт стала комета Хейла-Боппа в 1997 году.

Комета ATLAS была открыта в январе прошлого года и она пришла из облака Оорта во внутреннюю часть Солнечной системы.

Астрономы ожидают, что комета будет особенно яркой, возможно, даже превзойдет Юпитер на ночном небе. Ее можно будет увидеть еще на протяжении нескольких дней. Такой шанс может выпасть единственный раз в жизни – комета может вращаться вокруг Солнца раз в 80 000 лет.

Комета пролетит на расстоянии до Земли в 70 млн. км.

Комету можно увидеть на вечернем небе. Видимость на 13-15 октября прогнозируется в 18:50-19:00 вечера, примерно через час после захода солнца.

Ориентиры — это будет западная часть неба, где садится солнце.

Tsuchinshan-ATLAS является замороженным куском материала, оставшимся от рождения Солнечной системы. Комета начинает таять, когда она приближается к Солнцу, отращивая "хвост".

Чем больше в нем пыли, тем хвост будет ярче.

Комету заметили в Черноморске

Напомним, исследователи Европейского космического агентства (ESA) обнаружили в Космосе еще одну Черную дыру, которая по своим параметрам в миллиарды раз тяжелее Солнца.

Ученые обнаружили Черную дыру с помощью космического телескопа "Хаббл". По данным исследований, эти дыры были обнаружены в галактиках, существовавших всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Кроме того они дают представление о том, как появились Черные дыры большего размера.

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном явлении, которое украинцы смогут увидеть в марте 2025 года. Затемнение будет видно не со всей территории страны.