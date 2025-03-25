Подруга звездного аиста Грицька не дождалась его и отдалась другому: ученый объяснил измену (видео)

По предположению ученого, Одарка предала Грицька, потому что он банально опоздал

Нешуточные страсти разгорелись в знаменитой на весь мир семье аистов Грицька и Одарки, живущей в селе Леляки Лубенского района Полтавской области. Похоже, что хозяйка гнезда, первой вернувшись из теплой Африки, не дождавшись своего "мужа", с которым вывела не одно потомство аистов, не устояла перед назойливыми ухаживаниями молодого аиста, и ответила на них взаимностью.

О ходе событий в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло, уже третий год ведущий видеонаблюдение за парой аистов.

— В этом году в объектив видеокамеры, установленной на гнезде, с которой ведется стрим, первый раз аист попал 20 марта, — говорит доцент Подобайло. — Было понятно, что это "залетная" птица. Он лишь на несколько минут опустился в гнездо, немного в нем потоптался и скрылся. Видно, молодой аист подыскивал себе гнездо, и это то, что на столбе в Леляках — красивое, просторное, на удобном месте — чужаку понравилось. Наверное, хотел себе захватить.

— Позже, как зафиксировала видеокамера, он вернулся снова. Но хозяин уже был на месте и дал ему отпор.

— Как теперь выяснилось, это был не Грицько, а Одарка. Впервые за время наблюдений она вернулась раньше. Хотя "по классике" первым из теплых краев возвращается самец. Это характерно для многих птиц, так заложено природой. Задача самца — найти свободное гнездо в благоприятной среде, чтобы там было достаточно корма, чтобы можно было прокормить семью. А самка возвращается, как правило, в свое гнездо на все готовое. Те самцы, которые затягивают перелет, рискуют остаться в худших условиях.

Так вот, она в тот момент, когда в ее гнездо сел чужак, ходила по лугам в поисках пищи. Увидев конкурента еще на подлете, Одарка буквально через несколько секунд вернулся в свое жилище, расправила крылья, прикрыв ими свою собственность и непрошенный гость сразу же скрылся. Таким образом хозяйка показала, что никто не имеет права к ней лезть.

Сражения за гнезда между птицами встречаются и гораздо более драматичные.

— А как же молодой самец таки оказался в постели опытной Одарки?

— Незнакомец наведывался к ней раза три или четыре, и каждый раз она его прогоняла. А 24 марта, когда Одарки не было дома, "поклонник" около 17 часов пригнездился на ее территории. Вернувшись примерно через тридцать минут после этого, хозяйка застала непрошеного гостя. Целый час она игнорировала молодого аиста, но, наконец, признала его своим, и они впервые спаривались.

— Что же заставило птицу уступить?

— Могу только предположить, задержка Грицька в пути. Впрочем, мы не знаем, жив ли он вообще. Подождем несколько дней, увидим.

— Может ли быть этим молодым наглецом кто-нибудь из выводка пары? Может быть, его память привела в родительское гнездо?

— Этого нельзя исключать. Может, он вылупился у пары раньше. Однако этому нет достоверных научно обоснованных данных. Чтобы это утверждать или возражать, нужна генетическая экспертиза. Пока можно точно сказать лишь то, что это не самец из двух последних выводков. Ведь мы с тех пор, как восстановили в Леляках гнездо аистов, сброшенное ветром в 2022 году и установили на нем видеокамеру, окольцовываем птенцов перед тем, как они становятся на крыло. Новый избранник Одарки без кольца.

— Вы можете спрогнозировать развитие событий, если Грицько все-таки вернется?

– Однозначно, самцы устроят драку, в которой победит старый аист. Молодой будет изгнан из гнезда. Но, как бы то ни было, первое снесенное Одаркой яйцо будет оплодотворено его конкурентом. Как среагирует на это старый партнер самки? Выкинет яйцо? Выбросит птенца? Примет ли чужого ребенка за своего? Развитие событий может быть разным…

— Известны ли вам подобные случаи?

— Похожая ситуация с аистами произошла в эти дни в Германии. В целом же в птичьем мире такое нередко случается. Люди стремятся наделить диких птиц человеческими свойствами. Но ни о печали, ни о верности я бы не говорил. Я бы сказал, что у аистов развита привязанность к родному гнезду, потому они и возвращаются в него на правах хозяев.

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