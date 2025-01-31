Увидеть эту птицу – большая удача. Почему в Украине исчезают черные аисты

Как живет редкая птица в украинских лесах

Черный аист – одна из самых загадочных птиц Украины, которую можно встретить в девственных лесах Полесья и Карпат. При популяции всего 400-450 пар, этот вид стал настоящим символом дикой природы и показателем здоровья экосистем.

Сохранность популяции этого вида требует комплексного подхода, включая защиту лесов, контроль мелиоративных работ и создание заповедных зон. Ведь, в отличие от своего белого родственника, черный аист избегает человеческих поселений, выбирая для жизни самые отдаленные уголки лесов.

Особенности жизни черного аиста

Черный аист предпочитает малопосещаемые леса, где гнездится на старых деревьях на высоте 6-20 метров. Гнезда могут использоваться в течение многих лет, а кладка состоит из 2-6 яиц, которые насиживают оба родителя в течение 35-45 суток. Птенцы начинают летать примерно в двухмесячном возрасте.

Этот вид питается преимущественно животной пищей: рыбой, земноводными, насекомыми и иногда мелкими грызунами. Черный аист отличается от белого аиста своей осторожностью и скрытностью.

Географическое распространение

Основные регионы гнездования черного аиста в Украине включают:

Полесье: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области;

Карпаты: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В последнее время черные аисты начали гнездиться даже в лесостепной зоне. В мире насчитывается около 20 тысяч гнездовых пар этого вида.

Охрана и сохранность

Черный аист занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными природоохранными соглашениями. Основными угрозами этого вида являются осушительные мелиорации, нарушения гидрологического баланса, браконьерство и низкий уровень экологического сознания людей.

В 2018 году был утвержден "План действий по сохранению черного аиста в Украине", предусматривающий меры по охране этого вида. Сохранение черного аиста – важная задача для экологии Украины, поскольку эта птица стала показателем здоровья экосистемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этого краснокнижного "гостья" заметили на Булаховском лимане. Но, к сожалению, популяция черного аиста в Украине и дальше стремительно сокращается.