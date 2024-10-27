На украинского полярника "набросилась" стая пингвинов: интересный случай попал на видео

Эти птицы иногда подходят к людям

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины показал очередное видео из Антарктиды. В этот раз его героями стали пингвины.

Как отметили в НАНЦ, в Антарктике людям нельзя приближаться к животным. Однако наоборот это правило не работает.

"Особенно это касается самых многочисленных соседей наших полярников – субантарктических пингвинов. В большинстве своем они не боятся людей и порой сами проявляют к ним любопытство. Так что если присесть на камушке где-то рядом с океаном и окунуться в мысли, то можно не заметить, как рядом появится немало пингвинов", – говорится в сообщении.

В НАНЦ рассказали, что именно так произошло у озонометриста 29-й Украинской арктической экспедиции Сергея Якущенко на мысе Пингвин-Пойнт острова Галиндез, на котором расположена украинская антарктическая научная станция "Академик Вернадский". Стая черно-белых птиц двинулась в его сторону и с любопытством разглядывала.

Отмечается, что иногда пингвины даже пытаются попробовать на клюв элементы одежды или экипировки полярника. Например, подергать за шнурки на ботинках.

Некоторые пингвины гнездятся достаточно близко к станции, иногда даже используют для этого ее сооружения. Так что за ними украинские полярники могут наблюдать прямо из окон "Вернадского". В середине октября наши биологи уже насчитали на Галиндезе более 3,5 тыс. пингвинов.

Остров Галиндез на карте

Остров Галиндез на карте

Напомним, в сентябре украинские полярники на станции "Академик Вернадский" снова увидели южное полярное сияние. Это уже второй случай за год, когда нашим исследователям удалось наблюдать это редкое явление.