Аист Грицько стал героем дня в Украине: яркий момент возвращения птицы домой (видео)

Возвращение Одарки ожидается через несколько дней

Аист Грицько, который стал любимцем украинцев, 22 марта вернулся к своему гнезду в селе Леляки Пирятинской общины на Полтавщине. Сейчас он ждет свою партнершу Одарку.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Пирятинский", который ведет круглосуточную онлайн-трансляцию из гнезда пара. Как рассказал научный сотрудник парка Анатолий Подобайло, птицы обычно возвращаются не одновременно. В прошлом году Грицько прилетел 19 марта, а Одарка — 23-го.

"С тех пор, как Одарка и Грицько улетели в теплые края, они не были парой. В Африке аисты, которые являются моногамными птицами, не размножаются, поэтому им не надо париться, чтобы отложить яйца. Их половые железы активируются только в то время года, когда они розможнаются. Но этот период продолжается всего около недели. И как только он заканчивается, половые железы перестануют функционировать, уменьшаясь в десятки раз. А если они "выключены", то и все признаки анатомических различий сглаживаются", — объяснил специалист.

Момент возвращения Грицька в гнездо на Полтавщине

Гнездо Грицько и Одарки стало символом постоянства и надежды для многих украинцев. Камеру для трансляции должны были установить еще в 2021 году, но из-за полномасштабного вторжения проект приостановили. Находящееся на оккупированной Салтовке под Харьковом оборудование сотрудники парка спасли и спрятали в подвале. После деоккупации технику удалось установить.

Теперь жизнь аистов ежегодно собирает тысячи зрителей онлайн – люди наблюдают за возвращением птиц, высиживанием яиц, появлением птенцов и их отлетом в августе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о черных аистах — одной из самых загадочных птиц Украины, которую можно встретить в девственных лесах Полесья и Карпат. Имея популяцию всего 400-450 пар, этот вид стал настоящим символом дикой природы и показателем здоровья экосистем.