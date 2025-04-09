Чи дійсно "жахливі вовки" повернулися з небуття: учений пояснив, що не так зі щенятами Colossal Bioscience

З вовченятами Colossal Bioscience все не так однозначно

Історія з поверненням до життя жахливих вовків вже наробила багато галасу в науковій спільноті. Однак багато вчених відзначають, що це не повноцінне повернення вимерлого виду.

Зокрема, про це розповів палеогенетик Нік Роуленс з Університету Отаго (Нова Зеландія). Його слова наводить ВВС.

Вчений зазначає, що давня ДНК надто фрагментована, щоби повноцінно відновити початкову істоту. Отриману компанією Colossal Bioscience істоту Роуленс називає гібридом.

"Він (жахливий вовк) відноситься до зовсім іншого роду, ніж сірі вовки. Colossal порівняли геноми жахливого вовка і сірого вовка, і приблизно з 19 000 генів визначили, що 20 змін в 14 генах достатньо, щоб зробити їх жахливими вовками", — сказав палеогенетик.

За його словами, у нової істоти є лише окремі ознаки, які були колись притаманні вимерлому вигляду, на кшталт більшого черепа та білого хутра. Проте в решті щенята є звичайними сірими вовками. Мало того, вчений підкреслює, що жахливих та сірих вовків відокремлюють від 2,5 до 6 мільйонів років еволюції.

Вчений наголосив, що вимирання це назавжди і цей процес не можна звернути. Проте, він дозволяє людям навчитися на своїх помилках.

Цуценята "жахливих вовків"

З іншого боку, біолог Colossal Biosciences Бет Шапіро зазначила, що відтворення тварин з тими ж характеристиками є "повноцінним воскресінням".

"Сірий вовк — найближчий із родичів жахливого вовка. Генетично вони дуже схожі. Тому ми вибрали послідовності ДНК, які призводять до ознак лютого вовка, а потім відредагували клітини сірого вовка… потім ми клонували ці клітини та створили наших жахливих вовків", — сказала вона.

Автор "Пісні льоду та полум’я" Джордж Мартін зі цуценям жахливого вовка Colossal Bioscience

Що таке жахливий вовк

Жахливий вовк (Aenocyon dirus) — це викопний хижак, який жив приблизно 125 000 — 9500 років тому на території Америк і, можливо, в Азії. Якщо описувати його положення на еволюційному дереві псових, то він виявиться ближче до сірих вовків (і собак) ніж лисиці, але далі від сірих вовків, ніж шакали.

Тому вважається, що жахливі вовки не були близькими родичами до сірих вовків і не було зафіксовано жодного випадку отримання гібридів. Хоча в природі навіть були помічені випадки отримання гібридів лисиць та собак.

Візуальна схожість між двома видами пояснюється конвергентною еволюцією — явищем, коли два не пов’язані один з одним види мають однакові риси. Зазвичай це відбувається коли види проживають у схожих біомах і ведуть схожий спосіб життя (як дельфіни та риби).

Colossal Biosciences, хоч і ставить за мету відродити вимерлі види, але має досить вільне трактування цього поняття. В переконанні компанії, воскреслим можна вважати той вид, який візуально і за способом життя нагадує цільову тварину. І в цьому полягає суть критики роботи компанії.

З погляду еволюційної біології жахливі вовки не залишили нащадків, а в "воскреслій" тварині можуть бути багато ознак, яких не було в оригінальній. Це пов’язано з тим, що за мільйони років еволюції у сірих вовках мала з’явитися достатня кількість своїх рис, які все одно проявляться після заміщення кількох генів. Тим же можна пояснити, чому моторошні вовки Colossal Bioscience схожі на звичайних, але з деякими відмінностями.

Реконструкція жахливого вовка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" оприлюднив великий матеріал на тему відродження вимерлих тварин та розповідав про інші досягнення Colossal Bioscience.