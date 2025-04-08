Кто такие возрожденные "страшные волки" и как они отличаются от современных серых

Они похожи на лютоволков из "Игры престолов"

Ученые смогли возродить уже давно вымерших "страшных волков" ("dire wolf"), похожих на лютоволков из культового сериала "Игра престолов". Трое волчат, два самца и самка, живут в США под наблюдением ученых.

Как отмечает The New York Times, процесс воспроизводства вымерших видов начался еще в 2021 году, и только сейчас известно о значительных успехах в этом направлении. Ученым удалось получить ДНК из окаменелостей страшных волков, вымерших более 13 000 лет назад.

Посредством генной инженерии ученые создали эмбрионы из полученных клеток ДНК. Геном "страшных волков" имеет 20 генов серых волков, которые придают животным ключевые черты волков. Ученые скрестили гены вида "dire wolf" с яйцеклетками современного серого волка и имплантировали их у "суррогатных матерей" — собак больших пород.

Ромул и Ремус, волчата с генами "страшных волков"

В результате ученые получили три здоровых волка — два самца в возрасте 6 месяцев и одну самку в возрасте 2 месяцев по имени Ромул, Ремус и Халиси. Известно, что был еще четвертый не выживший щенок, но вскрытие показало, что он погиб не от генетических мутаций.

Известно, что компания Colossal, которая вывела волков, удерживает их на неизвестном объекте в США площадью в 809 га. По словам главной научной сотрудницы Бет Шапиро, эти волчата – первый успешный случай прекращения вымирания.

Как выглядят "страшные волки"

По словам ученых, "страшные волки" принадлежат линии, давшей начало обычным волкам, шакалам и африканским диким собакам. "Ужасные волки" доминировали в южной Канаде и США. Они охотились на лошадей, бизонов и, возможно, на мамонтов. Эти волки имеют схожие черты с обычными, но есть отличия.

"Страшный волк", 6 месяца

"Страшные волки" и серые волки более чем на 99 процентов генетически идентичны. Однако в ходе исследования полученной ДНК оказалось, что 80 генов резко отличались. Речь идет о генах, которые влияют на размер взрослых особей, поэтому "страшные волки" гораздо больше обычных. Также в их геноме есть гены светлой шерсти, которая густая и плотная.

Разница между "страшными волками" и серыми волками

Волчата, родившиеся в результате исследования, были примерно на 20 процентов больше серых волков своего возраста. У них белый и густой мех, очень пушистые хвосты и похожий на гриву волос на шее.

"Геном "страшного волка" показал, что они были потрясающими со светлой, почти белой шерстью, крепкими ногами и уникальными черепно-лицевыми чертами настоящего американского суперволка. "Страшные волки" визуально похожи на современных серых волков и шаколов. Однако у них была четкая генетическая линия. В отличие от серого волка и шакала, которые могут давать гибридное потомство с родственными видами, нет данных о скрещивании "страшных волков" и других псовых", — говорится в сообщении.

По мнению ученых, "страшные волки" и серые волки отличаются. Первый вид больше и имеет более массивный череп, меньший мозг и относительно легкие конечности. Эти предположения сделаны на основе останков скелета "страшного волка", которые нашли во Флориде, долине реки Миссисипи и долине Мехико.

"Страшные волки" — лютоволки из "Игры престолов"?

В культовом сериале есть необычные волки, в разы больше собак и своих одноименных особей. На фото ярко продемонстрировано соотношение размеров головы человека к голове лютоволка.

Джон Снов и лютоволк Призрак

Именно появление лютоволков в сериале подожгло любопытство аудитории к этому виду. Лютоволки и "страшные волки" действительно имеют общие черты, но есть разница в цвете шерсти. Ведь в "Игре престолов" только один из шести щенков лютоволка был белым, другие серые, как обычные.

Деривовк из "Игры престолов"

Ученые не называют "страшных волков" лютоволками или их предками, потомками, ведь в сериале они выдуманные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли ученые могут возродить доисторические вымершие существа.