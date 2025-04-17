Ученые на экзопланете обнаружили следы жизни. Как далеко она от Земли

Полученные результаты — самое важное доказательство того, что жизнь может существовать на планете вне нашей Солнечной системы

Ученые смогли обнаружить следы жизни на отдаленной планете. Речь идет о молекулах, похожих на водоросли, что может свидетельствовать о наличии океана на поверхности планеты в 11,2 триллиона км от Земли.

Об этом пишет NBC News, ссылаясь на исследование Кембриджского университета. Отмечается, что исследователи обнаружили K2-18b на экзопланете, вращающейся вокруг красной карликовой звезды.

Она вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 124 световых лет. В масштабах Вселенной эта планета — сосед, разделяющий с Землей галактику Млечный Путь.

"Они сделали свое новаторское открытие после повторного анализа наблюдений, сделанных на K2-18b с помощью космического телескопа Джеймса Вебба NASA, обнаружив химические отпечатки, которые на Земле в основном образуются микробами, такими как водоросли, морские водоросли или морской фитопланктон", — говорится в материале.

Сам же Кембриджский университет заявляет, что полученные результаты — самое важное доказательство того, что жизнь может существовать на планете вне нашей Солнечной системы.

"Не в чьих интересах преждевременно утверждать, что мы обнаружили жизнь", — заявил на пресс-конференции во вторник руководивший исследованием астрофизик из Кембриджа Никку Мадхусудхан.

При обнаружении в атмосфере K2-18b Мадхусудхан и его коллеги опирались на свои исследования в 2023 году. Ученые обнаружили, что почти идентичная молекула DMS, известная как диметилдисульфид (DMDS), также может присутствовать на экзопланете — первый намек на то, что K2-18b может быть гицейским миром, то есть миром с теплым океаном, богатой жизнью и водородом в атмосфере. В то же время, погрешность правдивости результатов сводится к 0,3%.

"Единственный сценарий, который на данный момент объясняет все данные, полученные от JWST, включая прошлые и текущие наблюдения, это тот, где K2-18 b является кишащим жизнью гицейским миром", — сказал Мадхусудхан.

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