Вчені на екзопланеті виявили сліди життя. Як далеко вона від Землі

Отримані результати — найвагоміший доказ того, що життя може існувати на планеті за межами нашої Сонячної системи

Вчені змогли виявити сліди життя на віддаленій планеті. Йдеться про молекули, які подібні до водоростей, що може свідчити про наявність океану на поверхні планети за 11,2 трильйона км від Землі.

Про це пише NBC News, посилаючись на дослідження Кембриджського університету. Зазначається, що дослідники виявили K2-18b на екзопланеті, яка обертається навколо червоної карликової зірки.

Вона вдвічі більша за Землю та розташована на відстані 124 світлових років. У масштабах Всесвіту ця планета — сусід, який розділяє із Землею галактику Чумацький Шлях.

"Вони зробили своє новаторське відкриття після повторного аналізу спостережень, зроблених на K2-18b за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба NASA, виявивши хімічні відбитки, які на Землі в основному утворюються мікробами, такими як водорості, морські водорості або морський фітопланктон", — йдеться у матеріалі.

Сам же Кембриджський університет заявляє, що отримані результати — найвагоміший доказ того, що життя може існувати на планеті за межами нашої Сонячної системи.

"Ні в чиїх інтересах передчасно стверджувати, що ми виявили життя", — заявив на пресконференція у вівторок астрофізик з Кембриджа Нікку Мадхусудхан, який керував дослідженням.

Під час виявлення в атмосфері K2-18b Мадхусудхан і його колеги спирались на свої дослідження 2023 року. Науковці виявили, що майже ідентична молекула DMS, відома як диметилдисульфід (DMDS), також може бути присутня на екзопланеті — перший натяк на те, що K2-18b може бути гіцейським світом, тобто світом із теплим океаном, багатим життям та з воднем в атмосфері. Водночас похибка правдивості результатів зводиться до 0,3%.

"Єдиний сценарій, який на цей момент пояснює всі дані, отримані від JWST, включаючи минулі та поточні спостереження, це той, де K2-18 b є гіцейським світом, що кишить життям", — сказав Мадхусудхан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що магнітний полюс Землі може зміститися. Вже відомо, як це вплине на людей.