Затяжная магнитная буря наконец-то утихнет на выходных? Прогноз от ученых

В конце недели на Земле продержится лишь однодневная 5-балльная магнитная буря

Сильная "красная" магнитная буря, которая недавно достигала 8 баллов, постепенно падает. Ученые прогнозируют, что уже на выходных она утихнет и Земля начнет отдыхать от геомагнитного шторма.

Согласно обновленному графику геомагнитных колебаний, который есть на сайте Meteoagent, что, в свою очередь, составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему, в пятницу, 18 апреля, прогнозируется сильная, но пятибалльная магнитная буря.

Уже на следующий день, 19 апреля, ее сила упадет и ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная "тишина" предполагается и в течение 20 апреля.

Хотя 16 апреля учёные прогнозировали, что 18 апреля на Земле будет держаться средняя магнитная буря в 4 балла.

Стоит объяснить, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы меняются в течение всех суток.

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