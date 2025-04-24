Ученые впервые нашли подтверждение боев гладиаторов со львами в Древнем Риме (фото)

На скелете римской эпохи зафиксировали первое археологическое доказательство, что людей в Древнем Риме отправляли на бой со львами

В Древнем Риме были распространены гладиаторские бои. Однако до сих пор не было археологических доказательств того, что на арене люди сражались со львами. Ученые нашли первые подтверждения на скелете римской эпохи из Йорка в Британии. На бедре гладиатора обнаружили укус большого кошачьего. До этого подтверждением ужасающих боев были только фрески и другие произведения искусства.

Руководитель исследования, профессор Тим Томпсон в публикации PLOS One рассказал, что тела, обнаруженные во время раскопок в 2004-2005 годах, в основном принадлежали молодым мужчинам, имевшим типичные травмы гладиаторов. Однако на одном из тел исследователи совершили революционную находку — обнаружили следы укусов.

Фреска "Гладиатор, борющийся со львом" из амфитеатра Мериды

Они изучили их с помощью 3D-сканирования и сравнили с пастью животных, они оказались львиными. При этом мужчина не был загрызен животным. Следы зубов свидетельствуют, что лев скорее тянул тело.

След укуса льва на тазовой кости

След укуса льва на тазовой кости предполагаемого гладиатора.

Мужу было от 26 до 36 лет. Смерть наступила примерно в третьем веке нашей эры. Тогда Йорк был известен как Эборакум и являлся городом и военной базой в римской провинции Британия. Он также мог быть не гладиатором, а осужденным, которого отдали в жертву зверям ради развлечения.

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