Надвигается магнитная буря, а солнечное пятно готовится к вспышкам. Прогноз на эту неделю
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На графике есть сильная магнитная буря, которая прогнозируется в конце этой недели
На Земле пока нет магнитных бурь, но это ненадолго. Астросиноптики прогнозируют сильный геомагнитный шторм уже в конце этой недели. А на Солнце тем временем растет солнечное пятно, которое может быть источником сильных вспышек.
На Солнце появляется большое солнечное пятно 4079, которое было сначала под номером 4055, но оно превратилось в великана в течение своего двухнедельного путешествия вокруг обратной стороны светила, поэтому его перенумеровали. Об этом сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.
Они предупреждают, что такое солнечное пятно может быть источником вспышек.
Магнитные бури 29 апреля-4 мая
В течение 29 апреля на Земле будет держаться низкая солнечная активность согласно обновленному графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.
Магнитных бурь не прогнозируется и в течение 30 апреля-1 мая. Однако уже 2 мая стоит ожидать сильный геомагнитный шторм в 5 баллов. Хотя уже на выходных не предвидится геомагнитных колебаний выше 4 баллов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется долгожданное тепло.