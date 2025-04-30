Магнитная буря будет меньше, чем ожидали. Когда она прогнозируется на этой неделе
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Апрель закончится спокойно, но в начале мая 2025 стоит готовиться к магнитной буре
На Земле сейчас держится низкая солнечная активность. Однако на этой неделе прогнозируют еще одну магнитную бурю, которая ожидается в пятницу, 2 мая. Хотя ее сила будет средней.
Согласно обновленному графику геомагнитных бурь на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 30 апреля, держится геомагнитная "тишина". Возмущений не прогнозируется и в четверг, 1 мая.
Однако уже 2 мая предполагается средняя магнитная буря в 4 балла. Хотя выходные, 3-4 мая, пройдут спокойно.
Следует напомнить, еще 29 апреля астросиноптики прогнозировали, что 2 мая будет держаться сильная магнитная буря в 5 баллов. Однако прогноз изменился, ведь график обновляется каждые 10 минут.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в мае. Синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал, что следующий месяц будет "радовать" температурными качелями, которые будут наблюдаться в течение первой, второй и третьей декады.