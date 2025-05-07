Солнечное пятно спокойное, но Земля уже ожидает сильную магнитную бурю. Когда она будет

На графике магнитных бурь появился сильный шторм в 5 баллов

Пока на Земле держится средняя магнитная буря, но прогноз может измениться. Ученые говорят, что солнечное пятно, которое могло бы вызвать шторм в ближайшие дни, как на удивление, тихое. Однако другие прогнозируют, что сильнейшая буря уже на горизонте.

Гигантское солнечное пятно 4079 было вопреки ожиданиям тихим, вызвав лишь несколько крошечных солнечных вспышек класса C. Если низкая активность продлится еще несколько дней, то солнечное пятно повернется на другую сторону от Земли, не вызвав ни одной бури, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Тем временем астросиноптики из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что 7 мая на Земле держится только 4-балльная магнитная буря.

Уже в скором времени, а именно 9 мая, ожидается сильная магнитная буря в почти 5 баллов. Хотя на следующий день ее сила упадет до 4 баллов, то есть до "оранжевого" уровня.

Напомним, еще во вторник, 6 мая, должна была быть низкая солнечная активность, но в течение дня прогноз изменился и Земля была в лапах 5-бального шторма.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Синоптики поделились неутешительным прогнозом.