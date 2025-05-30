Магнитная буря будет бить по Земле с новой силой. Когда к ней готовиться

Пока геомагнитной тишины не предвидится

На Земле неожиданно начала бурлить сильная магнитная буря. Уже 30 мая она опустится до средней, однако в последний день весны снова повысится до "красного" уровня. Она возникла вследствие переходных зон между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра.

В четверг, 29 мая, область взаимодействия с вращающимися оборотами (CIR) ударила по Земле, вызвав сильную геомагнитную бурю класса G3 на протяжении всех суток.

"CIR — это переходные зоны между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра. Они похожи на мини-CME. Они содержат ударные волны и усиленные магнитные поля, которые еще лучше вызывают геомагнитные бури и полярные сияния", — пояснили ученые.

Тем временем солнечный ветер дует вокруг Земли со скоростью более 700 км/с. Это создает давление на магнитное поле нашей планеты и вызывает геомагнитные бури класса G1 и G2, которые подпитывают магнитную бурю, которая начала бушевать 29 мая, до 30 мая.

Магнитные бури 30 мая-1 июня

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов на эти дни.

Итак, в пятницу, 30 мая, предполагается средняя магнитная буря в 4,27 балла. На следующий день, 31 мая, ее сила вырастет до почти 5 баллов и станет "красной". Такой шторм продержится и 1 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается июнь в Украине.