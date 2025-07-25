Магнитная буря уже в пути? Готовиться ли к ней в ближайшие дни

Ученые предупреждают о беспокойных выходных

В настоящее время Земля отдыхает от магнитных бурь, однако эта тишина продержится недолго. Уже в конце этой недели на нашей планете может начать бушевать красный геомагнитный шторм.

Еще 23 июля, то есть в среду, Солнце создало выброс корональной массы (СМЕ), который позже вылетел в космос. Ученые говорят, что СМЕ хотя и слабый, однако он может повлечь за собой магнитную бурю класса G1, то есть 5-балльную, уже 27 июля, когда прибудет на Землю, предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время на сайте Meteoagent был обновлен график солнечной активности. Этот ресурс составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Следовательно, 25 и 26 июля на Земле ожидается низкая солнечная активность в 2,3-3 балла. Однако 27 июля прогнозируется 5-балльная магнитная буря.

Когда будет штормить

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что грозовые дожди и ливни скоро вернутся в Украину. Синоптики поделились прогнозом, где будет самая сильная непогода в конце июля.