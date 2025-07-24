Конец июля несет Украине новые погодные испытания. Когда и где ждать непогоды (прогноз и карта)
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В августе ожидается более спокойная метеорологическая ситуация
Погода в Украине в июле отличилась сильными ливнями и перепадами температур. Завершение месяца также будет бурным в синоптическом плане.
Об этом "Телеграфу" рассказал известный метеоролог Игорь Кибальчич. Вторая волна интенсивных осадков накроет Украину 27 – 29 июля.
В Украинском гидрометцентре подтверждают дожди в эти дни. Без осадков будет на востоке, в некоторых центральных, северных и северо-восточных областях.
По прогнозу Кибальчича, температура воздуха до конца месяца в среднем будет соответствовать климатической норме. Только в юго-восточной части страны жара превысит ее на 3-5 градусов. Наиболее жарко будет с 25 по 29 июля на Левобережье и на юге Украины.
В западных и северных областях температура воздуха будет более комфортной. Ночью столбики термометров там будут показывать +12…+19 градусов, на днях воздух будет прогреваться до 23…29 градусов выше нуля.
В центральных, южных и восточных регионах ночью ожидается +16…+23 градуса, а днем жара будет достигать +30…+37. На крайнем юге, в Крыму и на Донбассе местами воздух может раскалиться до +38…+39 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине в августе. Последний месяц лета обещает быть теплее климатической нормы.