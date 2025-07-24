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Конец июля несет Украине новые погодные испытания. Когда и где ждать непогоды (прогноз и карта)

Автор
Алла Набок
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Автор
Дождливая погода еще продержится Новость обновлена 24 июля 2025, 13:35
Дождливая погода еще продержится. Фото Коллаж "Телеграф"

В августе ожидается более спокойная метеорологическая ситуация

Погода в Украине в июле отличилась сильными ливнями и перепадами температур. Завершение месяца также будет бурным в синоптическом плане.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный метеоролог Игорь Кибальчич. Вторая волна интенсивных осадков накроет Украину 27 – 29 июля.

В Украинском гидрометцентре подтверждают дожди в эти дни. Без осадков будет на востоке, в некоторых центральных, северных и северо-восточных областях.

Карта погоды, 27 июля
Прогноз погоды на 27 июля
Карта погоды, 28 июля
Прогноз погоды на 28 июля
Карта погоды, 29 июля
Прогноз погоды на 29 июля

По прогнозу Кибальчича, температура воздуха до конца месяца в среднем будет соответствовать климатической норме. Только в юго-восточной части страны жара превысит ее на 3-5 градусов. Наиболее жарко будет с 25 по 29 июля на Левобережье и на юге Украины.

В западных и северных областях температура воздуха будет более комфортной. Ночью столбики термометров там будут показывать +12…+19 градусов, на днях воздух будет прогреваться до 23…29 градусов выше нуля.

В центральных, южных и восточных регионах ночью ожидается +16…+23 градуса, а днем жара будет достигать +30…+37. На крайнем юге, в Крыму и на Донбассе местами воздух может раскалиться до +38…+39 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине в августе. Последний месяц лета обещает быть теплее климатической нормы.

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