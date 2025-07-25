Грозовые дожди и ливни скоро вернутся в Украину: где прольется больше всего воды

Синоптики прогнозируют осадки не везде

Погода в Украине в июле отличилась сильными ливнями и перепадами температур. Завершение месяца также будет бурным в синоптическом плане.

Правда грозовые дожди и ливни придут лишь в отдельные регионы нашей страны. Об этом свидетельствуют данные ресурса Ventusky.

Согласно прогнозу, сильные осадки в воскресенье, 27 июля, накроют запад Украины. Также грозовые дожди прольются в Винницкой и Житомирской областях. Однако самое большое количество воды следует ожидать в Карпатах.

Прогноз осадков на 27 июля 2025

В Украинском гидрометцентре также подтвердили высокую вероятность дождей в этот день. По информации специалистов, осадков стоит ждать даже в большем количестве регионов.

В соответствии с прогнозной картой, дожди захватят большую часть центральных областей и юг страны. Сухая погода ожидается в северных и восточных регионах, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Запорожской областях.

Прогноз погоды на 27 июля 2025

Ранее известный метеоролог Игорь Кибальчич также предупредил, что вторая волна интенсивных осадков накроет Украину 27 – 29 июля. Температурные контрасты и перепады атмосферного давления станут причиной гроз и ливней. Местами могут наблюдаться град и шквалы, 17 – 23 м/с. В остальные дни также возможны дожди, но они будут небольшими и пройдут только местами.