К Земле приближается новая волна магнитных бурь: когда они начнут бушевать

Чего ждать в ближайшие дни

Сейчас Земля отдыхает от магнитной бури, но синоптики предупреждают о новой волне штормов в ближайшие дни. К тому же на Солнце есть очень большое пятно, которое влияет на само светило.

На обратной стороне Солнца есть солнечное пятно, которое настолько велико, что влияет на вибрацию всей звезды. Это большое черное пятно повернется "лицом" к Земле примерно через 10 дней и в то же время может вызвать вспышку, которая станет причиной магнитной бури, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Геомагнитные штормы на Земле в конце июля

По данным обновленного графика на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 29 июля на Земле держится низкая солнечная активность в 2,4 балла. Однако это ненадолго.

Уже 30 и 31 июля, вероятно, будет держаться средняя магнитная буря в 3,7-4 балла силой.

График солнечной активности

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине ожидается новая волна жары. Синоптики прогнозируют, что местами дневная температура на термометрах может достичь +39 градусов.