Гороскоп на 29 июля: Весам захочется безумия, а Скорпионам – тишины

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака прислушиваться ко своим желаниям

В 2025 году многие знаки Зодиака станут богаче и успешнее. А пока "Телеграф" публикует гороскоп завтра, 29 июля, чтобы вы были готовы к сюрпризам этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вселенная принесет вам в этот день ситуацию, где нужно будет либо промолчать, либо вступить в спор. Лучше выбрать молчание и сохранить собственные нервы. Если в этот день появится желание не идти на работу – прислушайтесь к нему или пытайтесь завершить все дедлайны в первой половине дня.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для переоценки желаний. Возможно, вы поймете, что уделяли слишком много внимания материальным вещам или, наоборот, давно не тратили деньги на себя. Вечер посвятите родным – они нуждаются в вашем внимании.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот вторник вы будете очень продуктивны. Поэтому не теряйте времени и делайте все, что раньше откладывали на потом. Также благоприятный день для общения и знакомств. Главное – не потеряйте себя в делах и коммуникации.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра вас ждет эмоциональный день. Вы будете то огорчаться, то радоваться. Поэтому вечером устроите эмоциональный отдых – отложите телефон и откажитесь от лишнего общения. Это пойдет вам на пользу и поможет вам перезагрузиться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вселенная предостерегает вас — не все "овации" в вашу сторону будут искренними. Поэтому не стоит открываться кому-либо. Не лучший день для шопинга и больших покупок – лучше не тратьте деньги. Однако вы сможете сверкнуть, даже не выходя из дома.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день для планирования предстоящей поездки. Не пытайтесь беспокоиться обо всех – лучше позаботьтесь о себе. На работе вас ждут приятные сюрпризы в виде признания со стороны руководства.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вы будете метаться от крайностей до крайностей. Вам захочется то медитировать — кричать в подушку. Не игнорируйте свои эмоции и прислушивайтесь к ним. Позвольте себе быть безумными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра вы будете чувствовать себя самым красивым и умным человеком в мире. Поэтому используйте это вдохновение и уверенно действуйте. Однако внутри дня вам может понадобиться пауза на "подышать" и разгрузить мысли.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настал день, когда вы можете рисковать – в словах, мыслях и действиях. Вы будете полны энтузиазма. Однако вдохновение может быстро исчезнуть через слова кого-то из вашего близкого окружения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра вы почувствуете, что другие возлагают на вас больше, чем вы обещали. Плохо ли это, решать только вам. Однако не разрешайте кому-то пользоваться вами. Прекрасный день, чтобы прислушиваться к собственным потребностям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот вторник у вас будет много нестандартных идей. Ни в коем случае не стесняйтесь с кем-то ими делиться. Будет шанс удивить даже скептиков. Вечером стоит отдохнуть и провести время с семьей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам не удастся держать все в себе. Пора выговориться близкому человеку. Хороший день для путешествий и познание чего-то нового. Не пытайтесь все контролировать – все равно не получится.